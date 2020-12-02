Эпопею с Генпланом Севастополя предложили обнулить

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Принимать Генеральный план, сформированный на основе технического задания 2015 года, «неправильно и некорректно» — такое мнение высказал в эфире телеканала «Первый Севастопольский» глава комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

По его мнению, работу над Генпланом нужно начинать с самого начала, то есть с формирования нового техзадания.

Кроме Вячеслава Горелова, в разговоре приняли участие председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров, член Союза архитекторов России Сергей Пушкарев и депутат закса, журналист Антон Пархоменко. Убеждать в необходимости Генплана никого из них не надо. Пархоменко в числе прочего напомнил, что поручение правительству Севастополя принять этот основополагающий документ давал Совет безопасности РФ.

А глава Совбеза Николай Патрушев подчеркивал, что отсутствие Генерального плана «способствует проявлениям коррупции».

Однако за несколько лет, уверен Вячеслав Горелов, Севастополь «вырос» из того документа, который рассматривался на публичных слушаниях 2017 года и после этого в течение длительного времени дорабатывался. Однако эпопея с доработкой не закончилась по сей день.

«За эти годы город настолько ушел вперед по целому ряду позиций, что необходимо проводить ревизию исходных данных и на основании новых данных формировать новое задание на проектирование и разрабатывать новый проект Генплана», — сказал Горелов.

Проект Генплана, подчеркнул он, не учитывает культурный кластер на мысе Хрустальном, Балаклавскую ТЭС с ее инфраструктурой, трассу «Таврида», медицинский кластер, использование для водоснабжения реки Бельбек и многое другое.

Появились новые особо охраняемые природные территории, новые жилые комплексы и новые приказы Министерства культуры об историческом поселении и достопримечательном месте.

И это далеко не все перемены, не учтенные в сегодняшнем проекте Генплана. К реальным показателям должна быть приближена и численность населения, на которую опирается Генеральный план города.

«Поэтому мне кажется, что работу, увы, нужно начинать сначала», — еще раз подчеркнул глава комитета по градостроительству и земельным вопросам.

Согласен с этим мнением и Сергей Комаров. Но сначала, считает он, необходимо провести инвентаризацию городских земель.

В тексте использованы материалы: Форпост

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