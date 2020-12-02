«Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски

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В Крыму ослабла дисциплина при соблюдении правил профилактики коронавируса, в этой связи власти республики намерены усилить муниципальный контроль за соблюдением режима в ряде регионов.

Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Одно время, где-то недели две назад, мы видели, что практически все массово носили маски. Могу сказать, что по наблюдениям моих коллег и личным эта дисциплина ослабла. Это минус всем», – сказал Аксенов.

По его словам, вице-премьеру Игорю Михайличенко поручено усилить муниципальный контроль за соблюдением мер профилактики в регионах, где наблюдается наибольший прирост заболеваемости COVID-19.

«Мы договорились, что усиливаем работу муниципального контроля… Речь идет не о количестве протоколов, а о качестве. Профилактические меры направлены на то, чтобы убедить обрабатывать помещения, соблюдать дистанцию и масочный режим, как внутри помещений, так и в общественном транспорте», – отметил глава республики.

Как сообщалось, за минувшие сутки на территории республики выявлено 233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 15 819 случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровели 11907 пациентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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