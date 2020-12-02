Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +9
море +13

Коронавирус в Крыму

«Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски

09:42 среда, 2 декабря 2020
«Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски

фото © rk.gov.ru

В Крыму ослабла дисциплина при соблюдении правил профилактики коронавируса, в этой связи власти республики намерены усилить муниципальный контроль за соблюдением режима в ряде регионов.

Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Одно время, где-то недели две назад, мы видели, что практически все массово носили маски. Могу сказать, что по наблюдениям моих коллег и личным эта дисциплина ослабла. Это минус всем», – сказал Аксенов.

По его словам, вице-премьеру Игорю Михайличенко поручено усилить муниципальный контроль за соблюдением мер профилактики в регионах, где наблюдается наибольший прирост заболеваемости COVID-19.

«Мы договорились, что усиливаем работу муниципального контроля… Речь идет не о количестве протоколов, а о качестве. Профилактические меры направлены на то, чтобы убедить обрабатывать помещения, соблюдать дистанцию и масочный режим, как внутри помещений, так и в общественном транспорте», – отметил глава республики.

Как сообщалось, за минувшие сутки на территории республики выявлено 233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 15 819 случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровели 11907 пациентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму. За минувшие сутки на территории республики скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом. Алушта, Ялта и Раздольненский район показывают наивысший прирост заражений COVID-19 в Крыму.

Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 233 человек.

В Севастополе столкнулись два внедорожника: водители в больнице. В Севастополе на Камышовом шоссе произошло лобовое столкновение внедорожников Hyundai Tucson и Opel Antara.

Коронавирус в Крыму
«Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски

«Дисциплина ослабла»: Аксенов недоволен, что крымчане перестали носить маски

В Крыму ослабла дисциплина при соблюдении правил профилактики коронавируса, в этой связи власти республики намерены усилить муниципальный контроль за соблюдением режима в ряде регионов.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом

Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом

Алушта, Ялта и Раздольненский район показывают наивысший прирост заражений COVID-19 в Крыму.

Водный кризис
Севастополь будет забирать из реки Бельбек 50 тысяч кубов воды в сутки

Севастополь будет забирать из реки Бельбек 50 тысяч кубов воды в сутки

50 тысяч кубометров воды в стуки будет получать Севастополь после ввода в строй водопровода, которым занимается Минобороны РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации