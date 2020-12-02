Без Дедов Морозов и Снегурочек: на новогодних утренниках в Крыму дети будут поздравлять себя сами

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Дети будут играть все роли на новогодних мероприятиях в школах Крыма.

Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе сообщила министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик.

«Новогодние праздники будут в каждом классном коллективе. «Помолодеют» Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети. Готовимся», – сообщила Лаврик.

Глава Крыма поддержал инициативу, но призвал быть бдительными и соблюдать противоэпидемические требования.

«С учетом нашей обстановки вы сами определитесь, в каком формате эти мероприятия проводить. Здесь главное, что все режимы в школах соблюдаются, рециркуляторы есть, техникой обеспечены в полном объеме. Только личная внимательность и дисциплина: носить маски, мыть руки – соблюдение требований Роспотребнадзора залог того, что вы не принесете эту заразу домой», – подчеркнул он.

В настоящее время в Крыму из-за различных болезней, в том числе и коронавирусной инфекции, на дистанционное обучение переведены почти 2,5 тысячи учащихся школ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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