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Коронавирус в Крыму

Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом

Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

Алушта, Ялта и Раздольненский район показывают наивысший прирост заражений COVID-19 в Крыму.

Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Листопад.

«В разрезе административных территорий наибольший темп прироста за последнюю неделю и в течение трех недель наблюдается в Алуште, Раздольненском районе и Ялте. В этих же регионах зарегистрированы самые высокие показатели заболеваемости», – сообщила Листопад.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что масочный режим в Крыму стал чаще нарушаться, и потребовал усилить муниципальный контроль за выполнением противоэпидемических требований.

Листопад уточнила, что среди заразившихся коронавирусом в Крыму около 55% – это люди, которые обратились за медицинской помощью самостоятельно, у 45% вирус выявлен активно: в очагах, при скрининге и обязательном обследовании лиц старше 65 лет.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 15 819 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 11 907 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 293 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса. В Крыму за сутки подтвердили еще 7 смертей от коронавируса.

В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки. За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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