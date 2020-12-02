Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму выявлен у 233 человек за сутки ● В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки ● Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса ● В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19
Алушта и Ялта - лидеры по росту заражений коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
Алушта, Ялта и Раздольненский район показывают наивысший прирост заражений COVID-19 в Крыму.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Листопад.
«В разрезе административных территорий наибольший темп прироста за последнюю неделю и в течение трех недель наблюдается в Алуште, Раздольненском районе и Ялте. В этих же регионах зарегистрированы самые высокие показатели заболеваемости», – сообщила Листопад.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что масочный режим в Крыму стал чаще нарушаться, и потребовал усилить муниципальный контроль за выполнением противоэпидемических требований.
Листопад уточнила, что среди заразившихся коронавирусом в Крыму около 55% – это люди, которые обратились за медицинской помощью самостоятельно, у 45% вирус выявлен активно: в очагах, при скрининге и обязательном обследовании лиц старше 65 лет.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 15 819 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 11 907 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 293 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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