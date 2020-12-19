Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки ● Крымские медики лечат коронавирус антиковидной плазмой ● ВОЗ рекомендовала отмечать Новый год на улице ● Коронавирус в Севастополе: оперативные данные ● В Крыму можно отказаться от вакцинации «Спутником V»
Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса
фото © pravda.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в план вакцинации от коронавируса.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские власти рассчитывают в скором времени начать прививать от вируса жителей «временно оккупированных территорий», к которым на Украине относят Крым, а также так называемые Донецкую и Луганскую народные республики. При этом глава государства отметил, что, согласно плану министерства здравоохранения, первыми вакцину получат медики, военные, социальные работники, педагоги и люди старше 60 лет.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявлял, что Киев планирует привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР. При этом министр отмечал, что программа будет распространяться только на граждан с украинскими паспортами.
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 970 758 человек, жертвами инфекции стали 16 848 пациентов.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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