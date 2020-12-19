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Коронавирус в Крыму

Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса

09:22 суббота, 19 декабря 2020
Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса

фото © pravda.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в план вакцинации от коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти рассчитывают в скором времени начать прививать от вируса жителей «временно оккупированных территорий», к которым на Украине относят Крым, а также так называемые Донецкую и Луганскую народные республики. При этом глава государства отметил, что, согласно плану министерства здравоохранения, первыми вакцину получат медики, военные, социальные работники, педагоги и люди старше 60 лет.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявлял, что Киев планирует привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР. При этом министр отмечал, что программа будет распространяться только на граждан с украинскими паспортами.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 970 758 человек, жертвами инфекции стали 16 848 пациентов.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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