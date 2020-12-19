Засуха в Крыму продолжается: водохранилища мелеют, в Ялте собираются использовать горные источники

фото © Крым.реалии

По меньшей мере пять водохранилищ Крыма близки к отметке «мертвый объем», – об этом 15 декабря сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

С середины месяца графики подачи воды ввели в Ялте, в Алуште ограничения ожидаются после новогодних праздников.

Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что для нужд Большой Ялты воду будут забирать из местных ручьев и водопадов. По его словам, Симферополь, где графики введены с начала осени, уже по большей части переведен на снабжение водой из подземных источников, а забор из водохранилищ минимизирован. В этой ситуации российские власти Крыма анонсируют бурение новых скважин, а в долгосрочной перспективе – строительство опреснительных заводов по всему Крыму.

Во время большой пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заверил, что в Крыму много еще не использованных запасов воды:

«Судя по всему, собственных запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во времена, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко, одним из направлений было опреснение. Но думаю, что это точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие, это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это будет неэффективно. Есть еще для Крыма, может быть, одна новация. Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы хорошей пресной воды».

Специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон рассказал, что, судя по спутниковым снимкам, засуха на полуострове только усиливается.

– В последний месяц далеко не каждый день можно было наблюдать ситуацию с водохранилищами из-за облачного покрова. Если сравнивать конец ноября с серединой декабря, то по всем водохранилищам видно, что уровень воды продолжает падать. Атмосферных осадков недостаточно, чтобы изменить тенденцию. Даже в горных водохранилищах пополнения нет. Были надежды, что зимой уровень воды если не вырастет, то хотя бы его падение сильно замедлится, но ничего подобного мы не наблюдаем. В крупных водохранилищах появляются островки уже непосредственно возле дамб – а там уровень воды обычно самый глубокий. Что до попыток снабжать Ялту и окрестности за счет горных источников, ситуативно они могут помочь решить проблему, но объем воды в них достаточно невелик. Словом, лишь небольшое количество населения может пользоваться горными источниками.

Сергей Гапон отмечает, что в Крымских горах обычно выпадает наибольшее количество осадков, и прилегающие регионы почти никогда не испытывают недостаток влаги.

В ближайшей перспективе – в течение следующих шести месяцев – с осадками в Крыму будут большие сложности.

«В Крыму в целом осадков стало очень мало. Только в отдельные дни идут экстремальные дожди, но они общую картину не меняют. По нашей модели, которая уже показала свою надежность, мы можем прогнозировать, что в декабре осадки на территории Крыма ожидать стоит. Правда, они будут идти в виде дождя и мокрого снега, то есть в горах не останутся, поэтому рассчитывать на них пока не имеет смысла. В январе осадков может быть даже ниже нормы, в феврале – в пределах нормы. Весна тоже не выручает: в марте осадков будет меньше, чем обычно, а апрель стал очень сухим, рассчитывать на него не стоит. Май должен быть с осадками, но это проблему не решит. Таково современное состояние климата Крыма, и нельзя ожидать, что погода будет более влажной. Мы идем к засухе», - рассказали метеорологи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя закроют еще один торговый центр. Торговый объект на Центральном холме оказался угрожающим.

Жителей Севастополя начнут поить водой из карьера. Водоснабжение будет осуществляться из водоема, ставшего одной из самых популярных туристических локаций полуострова.

Центр Ялты «накрыли» бесплатным Wi-Fi. Центральная часть Ялты обеспечена бесплатным, высокоскоростным интернетом, утверждают в администрации города.

Власти Ялты подтвердили, что выкачают озеро Могаби для водоснабжения города. Для водоснабжения Ялты будет использоваться озеро Могаби.