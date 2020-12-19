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Коронавирус в Крыму

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

10:33 суббота, 19 декабря 2020

Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике составило 415.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 21 049 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 300 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки. За 18 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания.

В Ялте и Феодосии пообещали построить новые больницы. Новые больницы будут построены в Ялте и Феодосии.

Крымские медики лечат коронавирус антиковидной плазмой. Положительные результаты есть, но слишком мало доноров.

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались.

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В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки

В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки

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Коронавирус в Крыму
Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки

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