Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике составило 415.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 21 049 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 300 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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