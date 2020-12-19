Власти Украины предупредили о размещении ядерного оружия в Крыму

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Власти Украины считают, что Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму.

Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран, пишет пресс-служба ведомства.

«Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира», - заявил он, добавив, что считает «опасным» «препятствования Россией свободному судоходству в Керченском проливе».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что Россия может размещать ядерное оружие в Крыму, хотя подтверждений этого у украинских властей нет.

Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму - дискуссионный. В 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды.

Милитаризацию полуострова и ситуацию в Черноморском регионе обсудили украинские и американские политики, дипломаты и военные аналитики.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что ядерное оружие на Крымском полуострове – ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России. Если Россия пойдет в наступление, удар со стороны Крыма будет частью масштабной операции, говорит он.

По мнению американского военного, чтобы остановить наступление со стороны Крыма, Украине нужны собственные мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура, так как «украинские сухопутные войска должны двигаться как можно быстро – быстрее, чем могут перемещаться российские силы».

В тексте использованы материалы: МК

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