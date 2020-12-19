Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +4
море +11

Власть

Власти Украины предупредили о размещении ядерного оружия в Крыму

08:51 суббота, 19 декабря 2020
Власти Украины предупредили о размещении ядерного оружия в Крыму

фото © Новости Крыма

Власти Украины считают, что Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму.

Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран, пишет пресс-служба ведомства.

«Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира», - заявил он, добавив, что считает «опасным» «препятствования Россией свободному судоходству в Керченском проливе».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что Россия может размещать ядерное оружие в Крыму, хотя подтверждений этого у украинских властей нет.

Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму - дискуссионный. В 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды.

Милитаризацию полуострова и ситуацию в Черноморском регионе обсудили украинские и американские политики, дипломаты и военные аналитики.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что ядерное оружие на Крымском полуострове – ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России. Если Россия пойдет в наступление, удар со стороны Крыма будет частью масштабной операции, говорит он.

По мнению американского военного, чтобы остановить наступление со стороны Крыма, Украине нужны собственные мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура, так как «украинские сухопутные войска должны двигаться как можно быстро – быстрее, чем могут перемещаться российские силы».

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

Документы ВСУ о приказах по Крыму в 2014 году уничтожены. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об утилизации записей военных, касающиеся событий 2014 года.

«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма. «Сказочный идиотизм» и «кровавый Бэтмен» - так депутаты Госдумы РФ от Крыма оценили инициативу бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного вернуть полуостров силой.

В украинском учебнике нашли фото российских военных. В украинском учебники по «Защите Отечества» для 10-х классов опубликовали фото мужчин в российской военной форме.

Бывший посол Украины напугал Россию заявлением о необходимости отобрать Крым силой. Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.

Коронавирус в Крыму
Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки

Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки

За 18 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Власти Украины предупредили о размещении ядерного оружия в Крыму

Власти Украины предупредили о размещении ядерного оружия в Крыму

Власти Украины считают, что Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса

Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в план вакцинации от коронавируса.

Санкции
Посещали Крым: Украина арестовала 104 самолета и 50 кораблей

Посещали Крым: Украина арестовала 104 самолета и 50 кораблей

За полеты в Крым заочно арестовано 104 самолета. Также арест наложен на 50 морских судов, заходивших в крымские порты.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации