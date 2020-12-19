Власти Севастополя сообщили, что год не будут повышать зарплату чиновникам

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В Севастополе приостановят индексацию зарплат чиновникам, сообщают в правительстве города.

«Мы приостанавливаем индексацию заработной платы госслужащим с 2021 года», –сказал директор департамента финансов севастопольского правительства Владимир Штоп.

Власти города ссылаются на российское законодательство.

«Федеральным законом от 8 декабря 2020 года приостановлена до 1 января 2022 года индексация окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы», – поясняется в сообщении.

В начале декабря сообщалось, что депутаты Севастополя увеличили число парламентариев, которые получают зарплату. К их числу теперь относятся не только спикер, но и его заместители, а также руководители профильных комитетов и комиссий.

В ноябре 2019 года политический совет партии «Единая Россия» решил не поддерживать законопроект, предусматривающий оплату работы руководителей постоянных комитетов и комиссий парламента Севастополя. Зарплату продолжили получать только спикер парламента и его заместители. Все остальные депутаты должны были работать на неоплачиваемой основе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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