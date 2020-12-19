Власти рассказали сколько в Крыму объектов чрезвычайно высокого риска

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С 1 января 2021 года в России категории пожарного риска будут присваиваться каждому отдельному зданию.

В ГУ МЧС России по РК рассказали, как это работает.

В частности, все здания в республике уже поделены на шесть категорий: низкий риск, умеренный, средний, значительный, высокий и чрезвычайно высокий. Классы присваиваются в зависимости от целого ряда параметров.

«К категории чрезвычайно высокого риска относятся здания, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 10 человек, дошкольные учреждения, в которых одновременно находятся более 10 детей, детские лагеря с круглосуточным пребыванием детей и объекты специального назначения, на которых осуществляет свою деятельность федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации», - сообщил врио заместителя начальника ГУ – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

К категории высокого риска законодатель отнес образовательные учреждения, объекты ночного или временного пребывания людей, где им предоставляются социальные или медицинские услуги, объекты временного пребывания более 5000 человек одновременно, объекты обороны и другие объекты специального назначения.

Больше всего объектов относится к категории значительного риска. Сюда занесены здания, где осуществляют деятельность организации по предоставлению медицинских и социальных услуг, объекты критически важные для безопасности страны, здания, являющиеся культурным наследием, объекты высотой более 50 метров, кроме жилых домов, колледжи, общежития и помещения для хранения материальных ценностей госрезерва, книгохранилища и архивы федерального значения.

«Кроме всего перечисленного к категории значительного риска относятся объекты, отнесенные к категориям повышенной взрывопожароопасности, объекты, на которых осуществляется организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и иных сценических выступлений, показ кинофильмов, функционирование танцплощадок и дискотек в закрытых помещениях, за исключением объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска, многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров, метрополитены, аэропорты, вокзалы и порты, вместимостью более 700 человек, транспортные тоннели и учреждения пенитенциарной системы», - разъяснил Скуртул.

В «среднюю категорию» попали многоквартирные жилые дома, высотой до 28 метров, объекты предназначенные для временного пребывания или проживания более 200 человек (кроме многоквартирных домов), аэропорты, вокзалы и порты, вместимостью до 700 человек, дипломатические и консульские учреждения РФ, в том числе, за рубежом.

«К категории умеренного риска отнесены объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания более 50 человек одновременно, за исключением многоквартирных жилых домов и наружные установки. К низкой – все остальные объекты. Не перечисленные в перечне», - рассказал врио замначальника ГУ МЧС России по РК.

Всего в РК на учете состоят 73911 объектов, из которых 597 относятся к чрезвычайно высокой категории пожарного риска, 676 – высокой, 2466 – значительной, 3311 – средней, 7871 – умеренной и 58 990 – низкой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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