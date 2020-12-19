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Власть

В центре Севастополя закроют еще один торговый центр

Торговый объект на Центральном холме оказался угрожающим.

Торгово-офисный комплекс в Севастополе на улице Воронина, 10 оказался комплексной угрозой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Совместно с МЧС и Росгвардией ведомство установило, что в ТЦ допускаются многочисленные нарушения обязательных требований в сфере антитеррористической защищенности и в области пожарной безопасности.

В суд был подан иск о возложении на собственника здания обязанности обеспечить антитеррористическую защищенность ТЦ, разработать паспорт безопасности, оборудовать противодымную вентиляцию, автоматическую пожарную сигнализацию, эвакуационные выходы и устранить другие нарушения.

В связи с наличием угрозы жизни и здоровью людей прокуратурой подано ходатайство о закрытии ТЦ до устранения нарушений.

Напомним, в августе Ленинским районным судом была приостановлена деятельность торгового центра на улице Льва Толстого, 64. Ранее прокурорская проверка также выявила в нем многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты. В сентябре был закрыт популярный ТЦ «Детский мир» на проспекте Нахимова. Также по иску городской прокуратуры закрыли торговый центр на улице Хрусталева, 177а. Владелец должен был либо привести комплекс в соответствие документам, либо полностью снести самострой.

Отметим, что, как показывает опыт ТЦ «Муссон», компенсации убытков от простоя собственникам можно не ждать. В марте 2020 года Арбитражный суд Севастополя полностью отказал в иске ПАО «Муссон» к правительству Севастополя о взыскании убытков в виде недополученной прибыли, которые возникли из-за закрытия торгового центра бывшим правительством региона времен Дмитрия Овсянникова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Форпост

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