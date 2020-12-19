Власть
В Симферопольском районе прокуратура требует отремонтировать 20 улиц
В ходе совместной проверки прокуратуры Симферопольского района и ОГИБДД ОМВД было выявлено 20 улиц, на которых обнаружили нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Более 20 улиц, расположенных в границах Симферопольского района, не имеют искусственного освещения, проекты организации дорожного движения на них не разработаны. Помимо этого, частично отсутствует дорожная разметка и соответствующие знаки, тротуары и пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта не обустроены. Однако администрацией Симферопольского района меры, направленные на надлежащее содержание дорог местного значения, не приняты», - говорится в сообщении прокуратуры.
На данный момент в суд Симферопольского района направлено заявление с требованием устранить нарушения и привести все 20 улиц в надлежащее состояние.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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