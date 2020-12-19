В Симферопольском районе прокуратура требует отремонтировать 20 улиц

В ходе совместной проверки прокуратуры Симферопольского района и ОГИБДД ОМВД было выявлено 20 улиц, на которых обнаружили нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Более 20 улиц, расположенных в границах Симферопольского района, не имеют искусственного освещения, проекты организации дорожного движения на них не разработаны. Помимо этого, частично отсутствует дорожная разметка и соответствующие знаки, тротуары и пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта не обустроены. Однако администрацией Симферопольского района меры, направленные на надлежащее содержание дорог местного значения, не приняты», - говорится в сообщении прокуратуры.

На данный момент в суд Симферопольского района направлено заявление с требованием устранить нарушения и привести все 20 улиц в надлежащее состояние.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Настоящий детектив: в Крыму нашли человека, исчезнувшего почти семь лет назад. В Крыму нашли человека, пропавшего почти 7 лет назад. Мертвым. Убийца задержан. Оказалось, что на его совести не один труп.

В Крыму задержали пьяного водителя с полной машиной ворованных яблок. Сотрудниками ГИБДД в Красногвардейском районе задержан нетрезвый водитель, совершивший кражу.

Украинский «Энергоатом» будет требовать компенсации от России за свои активы в Крыму. Украинское госпредприятие «Энергоатом» объявило о начале судебного процесса против России в связи с потерей активов в Крыму.

Руководство СИЗО продавало осужденным путевки в крымские зоны. Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор бывшему врио заместителя начальника СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю, которого обвиняли в мошенничестве.