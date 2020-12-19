В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки

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Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за сутки.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 5 765. В настоящее время 5 382 человека уже выздоровели.

За сутки подтверждена смерть трех пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев в городе достигло 190.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 21 049 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 300 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 415 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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