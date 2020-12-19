Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса ● Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки ● Крымские медики лечат коронавирус антиковидной плазмой ● ВОЗ рекомендовала отмечать Новый год на улице
В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки
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Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за сутки.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 5 765. В настоящее время 5 382 человека уже выздоровели.
За сутки подтверждена смерть трех пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев в городе достигло 190.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 21 049 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 300 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 415 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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