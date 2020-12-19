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В новогоднюю ночь россиянам официально разрешили «пошуметь»
фото © Новости Крыма
Россиянам разрешили шуметь в новогоднюю ночь.
Об этом рассказал юрист Евгений Куликов в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Это такой подарок сделали после сложного года и действительно внесли поправки, согласно которым в новогоднюю ночь с 2020 на 2021 год шуметь можно. Однако в любом случае это не значит, что можно включить какую-нибудь аудиосистему на всю громкость. Все должно быть в пределах норм, которые установлены санитарными требованиями», - пояснил юрист.
Кроме того, Куликов уточнил, что в смартфонах есть специальные приложения, которые позволяют измерить уровень шума. Ограничения даже в новогодние праздники будет достигать 50 децибел. Для сравнения, средняя громкость человеческой речи составляет 45 децибел, плач ребенка – 80, а автомобильная сигнализация - около 110.
«Все зависит от общей тишины. Ночью, например, звуки воспринимаются громче, потому что слышимость лучше, нет других помех», - подчеркнул собеседник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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