В Крыму значительно выросли цены на продукты для новогоднего стола

фото © aif.ru

Стоимость набора наиболее популярных продуктов к новогоднему столу за год выросла в Крыму на 5,5%.

Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.

«Стоимость набора продуктов и напитков для новогоднего стола для семьи из четырех человек в Республике Крым составила 6 744 рублей (исходя из зарегистрированных средних цен на конец ноября 2020 года). По сравнению с ноябрем 2019 года стоимость набора выросла на 5,5%», – говорится в сообщении.

Наибольшим ростом цен отличились чай, плодоовощная продукция, сливочное масло, рыбопродукты, сыр. «Стоимость самого популярного праздничного салата – «Оливье» – для семейного ужина или компании друзей в средних ценах по Республике Крым на начало декабря этого года составила 365 рублей, это на 4,6% больше, чем год назад», – добавили в Крымстате.

Ранее сообщалось, что ингредиенты для селедки под шубой за год подорожали почти на 8%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти обещают, что у крымчан зарплаты будут расти каждый год. Министерство экономического развития Республики Крым прогнозирует в 2021-2023 годах рост среднемесячной заработной платы в среднем на 6% ежегодно.

Что будет с ценами на жилье в Крыму в 2021 году. Жилье в Крыму продолжит дорожать в следующем году. Это коснется как первичного, так и вторичного рынка, а рост может составить до 20%.

Минимальный набор продуктов в Крыму подорожал на 10 процентов. Минимальный продуктовый набор в Республике Крым с начала года вырос в цене на 9,6%.

В 2021 году Россия уменьшит финансирование Крыма. Республика Крым в 2021 году в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» получит на 6 миллиардов меньше, чем планировалось.