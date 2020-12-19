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Происшествия

В Керчи пассажир «подставил» водителя «ВАЗа» из-за каннабиса

07:54 суббота, 19 декабря 2020
Керчь

В Керчи сотрудники ДПС задержали отечественный автомобиль, пассажир которого спешно пытался избавиться от свертка с коноплей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Во время патрулирования дорожного движения, инспекторы остановили «ВАЗ-2199». Поведение водителя вызывало подозрения.

Во время проверки документов, полицейские заметили, что пассажир пытался выбросить сверток белого цвета.

«Мужчина пояснил, что в свертке находится конопля, которую он случайно нашел недалеко от дома. Также он рассказал полицейским, что употреблял наркотик один», - говорится в сообщении МВД.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – каннабис, общим весом 0,19 граммов.

При этом водитель от медосвидетельствования отказался, за что на него составили административный протокол.

Сейчас же водителю грозит штраф и лишение прав, а его пассажиру – до 15 суток ареста.

Ранее керченская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Москвы, у которого нашли свертки с наркотиками.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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