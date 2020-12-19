Ученый назвал увеличивающий риск COVID-19 у детей диагноз

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У пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ), которые не получают терапию, на 65% чаще выявляют коронавирус.

Об этом в субботу, 19 декабря, заявил «РИА Новости» завотдела проактивной медицины больничной кассы «Леумит» Евгений Мерзон, который вместе с группой израильских ученых изучал статистику «Леумита».

«У людей, которые страдают СДВГ, больше шансов заболеть COVID. При этом если мы поделим группу на две, которые не покупали и не получали лечения от СДВГ, то увидим интересную вещь. Люди, которые продолжали терапию, покупали лекарства, у них риск нивелируется, исчезает. Те же, кто с таким диагнозом не получал лечения, ― у них риск растет ― до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ», ― рассказал он агентству.

Мерзон подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 детям с СДВГ зачастую не давали лекарств и не продолжали их терапию, а школы временно были закрыты. При этом ученый отметил, что таким детям необходимо постоянно получать фармакологическое, психологическое или поведенческое лечение, а мнение, что раз закрыты учебные заведения, то терапию можно прекратить, ― неправильно.

Специалист добавил, что взрослым и особенно детям с СДВГ тяжелее придерживаться антикоронавирусных правил, которые установил минздрав, а также носить медицинские маски, поскольку у таких людей повышенная чувствительность.

В ходе исследования группа израильских врачей во главе с Мерзоном проанализировала данные 37 тыс. пациентов «Леумита», после чего и была выявлена корреляция между заболеваемостью COVID-19 и диагнозом СДВГ.

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