Коронавирус в Крыму
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Ученый назвал увеличивающий риск COVID-19 у детей диагноз
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У пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ), которые не получают терапию, на 65% чаще выявляют коронавирус.
Об этом в субботу, 19 декабря, заявил «РИА Новости» завотдела проактивной медицины больничной кассы «Леумит» Евгений Мерзон, который вместе с группой израильских ученых изучал статистику «Леумита».
«У людей, которые страдают СДВГ, больше шансов заболеть COVID. При этом если мы поделим группу на две, которые не покупали и не получали лечения от СДВГ, то увидим интересную вещь. Люди, которые продолжали терапию, покупали лекарства, у них риск нивелируется, исчезает. Те же, кто с таким диагнозом не получал лечения, ― у них риск растет ― до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ», ― рассказал он агентству.
Мерзон подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 детям с СДВГ зачастую не давали лекарств и не продолжали их терапию, а школы временно были закрыты. При этом ученый отметил, что таким детям необходимо постоянно получать фармакологическое, психологическое или поведенческое лечение, а мнение, что раз закрыты учебные заведения, то терапию можно прекратить, ― неправильно.
Специалист добавил, что взрослым и особенно детям с СДВГ тяжелее придерживаться антикоронавирусных правил, которые установил минздрав, а также носить медицинские маски, поскольку у таких людей повышенная чувствительность.
В ходе исследования группа израильских врачей во главе с Мерзоном проанализировала данные 37 тыс. пациентов «Леумита», после чего и была выявлена корреляция между заболеваемостью COVID-19 и диагнозом СДВГ.
Ранее, 3 декабря, сообщалось, что врачи Американского колледжа кардиологии предположили наличие связи коронавируса с повреждениями сердца у младенцев после COVID-19.
В ходе наблюдений за двухмесячным ребенком специалисты заметили, что после выявления коронавируса у младенца были отмечены повреждения миокарда и сердечная недостаточность. После лечения у младенца восстановилось нормальное функционирование сердечной мышцы.
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