Ученые установили замедляющий распространение COVID-19 фактор

фото © pixabay.com

Американские и французские ученые нашли доказательства разрушительного влияния ультрафиолета на коронавирус SARS-CoV-2.

Результаты исследования опубликованы в конце ноября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи Калифорнийского университета в Санта-Барбаре вместе с коллегами из Гарвардского университета и французского Университета Пари-Сакле постарались выяснить, насколько распространение COVID-19 зависит от сезонных изменений. Для анализа авторы взяли набор факторов — УФ-излучение, температура, влажность и осадки — и проанализировали их связь с ежедневным приростом новых случаев заражения в том или ином регионе.

«Мы взяли множество разрозненных наборов данных из статистических агентств разных стран и согласовали их, чтобы создать глобальный набор данных, состоящий более чем из 3 тыс. пространственных единиц», — приводятся в пресс-релизе статьи слова одного из ее авторов, Таммы Карлтон из Школы экологической науки и менеджмента Брена.

В результате ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение солнечного света замедляет передачу COVID-19. Однако это влияние несущественно, что доказывает пример Лос-Анджелеса, где в июне темпы заболеваемости составили 12% в сравнении с 13% в мае.

В соответствии с выводами исследования в северных регионах с умеренным климатом за период с января по июнь показатели распространения COVID-19 должны уменьшиться на 7,4 процентного пункта, а к декабрю — вырасти на 7,8 процентного пункта. Обратная картина наблюдается в Южном полушарии.

Из исследуемых факторов УФ-излучение оказалось наиболее существенным.

«Родственные виды коронавируса, такие как SARS-СoV 2003 года и MERS-СoV 2012 года, оказались слабо связаны с температурой и влажностью, но были чувствительны к УФ-излучению», — рассказал еще один из группы исследователей, экономист-эколог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кайл Менг.

Причину связи ультрафиолета с распространением вируса ученые видят в том, что УФ-излучение способно разрушать нуклеиновые кислоты, которые SASR-CoV-2 использует для кодирования своей генетической информации. По мнению научного сотрудника Гарварда Джонатана Проктора, УФ-излучение может нейтрализовать вирус в процессе его передачи, например, когда он находится в воздухе или на открытой поверхности.

«Так же как ультрафиолет может разрушить нашу собственную ДНК, если мы не используем солнцезащитный крем, он может повредить вирус COVID-19», — объяснил исследователь.

В заключение авторы указали, что хотя ультрафиолет в теплое время года и способен замедлить распространение инфекции, его вклад в борьбу с вирусом невелик по сравнению с эффективностью мер профилактики, таких как соблюдение безопасной дистанции, ношение масок и домашний режим.

В сентябре японские специалисты доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы. По данным исследования, под действием УФ-излучения гибнет 99,7% коронавирусных клеток.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врачи думают, что антисептики могут навредить человеку. Злоупотребление антисептиками для профилактики заболевания COVID-19 может привести к проникновению инфекции через кожу рук.

Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты. Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.

Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19. Пчелиный яд обладает противовирусным эффектом и способен помочь при коронавирусной инфекции, предполагают немецкие ученые из клиники Ортенау Оффенбург и Йенского университета имени Фридриха Шиллера.

Названы самые опасные распространители коронавируса. Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.