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Коронавирус в Крыму

Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки

08:58 суббота, 19 декабря 2020
Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки

фото © Новости Крыма

За 18 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 82 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4365 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 380 человек, выздоровевших за весь период – 16 300 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские медики лечат коронавирус антиковидной плазмой. Положительные результаты есть, но слишком мало доноров.

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались.

В Крыму можно отказаться от вакцинации «Спутником V». Медицинские работники в Крыму могут отказаться от прививок российской вакциной «Спутник V», если власти попытаются принудить их.

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки

Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки

За 18 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания.

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