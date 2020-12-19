Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +3
море +11

Происшествия

Сотрудник банка в Крыму получил срок за кражу денег клиентки

14:50 суббота, 19 декабря 2020

Бывшего сотрудника банка осудили на три года за кражу 3,9 млн рублей у клиентки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Как выяснили следователи, в августе текущего года сотрудник банка украл из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя 3,9 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Часть похищенных денег - 2,1 млн рублей, которые злоумышленник спрятал в лесополосе.

Кроме того, банк возместил клиентке оставшуюся часть ущерба в размере 1,8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка украла у подруги золото и продала его в Москве. У жительницы Красноперекопска украли ювелирные украшения и деньги, общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Компьютерный мастер в Крыму присвоил чужую технику за 260 тысяч рублей. Житель одного из сел Симферопольского района заявил в полицию о том, что его знакомый не возвращает компьютерную технику стоимостью более 260 тысяч рублей.

Симферополец убил и закопал двух мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в совершении убийства двух лиц из корыстных побуждений, разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «а,з» ч.2 ст. 105, п. «б,в» ч.4 ст. 162, УК РФ).

В Симферополе молодая пара украла со съемного жилья микроволновку, стиральную машину и батареи. Оперативниками Симферополя по горячим следам задержаны подозреваемые в квартирной краже, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Водный кризис
Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода

Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода

Некоторые крымские ученые сомневаются, что под Азовским морем могут находиться большие запасы пригодной для питья воды, заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

Власть
В новогоднюю ночь россиянам официально разрешили «пошуметь»

В новогоднюю ночь россиянам официально разрешили «пошуметь»

Россиянам разрешили шуметь в новогоднюю ночь.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки

В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки

Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за сутки.

Коронавирус в Крыму
Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса

Зеленский пообещал жителям Крыма американскую вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в план вакцинации от коронавируса.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации