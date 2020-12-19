Сотрудник банка в Крыму получил срок за кражу денег клиентки

Бывшего сотрудника банка осудили на три года за кражу 3,9 млн рублей у клиентки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Как выяснили следователи, в августе текущего года сотрудник банка украл из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя 3,9 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Часть похищенных денег - 2,1 млн рублей, которые злоумышленник спрятал в лесополосе.

Кроме того, банк возместил клиентке оставшуюся часть ущерба в размере 1,8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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