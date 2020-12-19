Ресторан Seavas мог разрушить причал севастопольского порта

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Причал у ресторана Seavas в Артиллерийской бухте Севастополя находится в аварийном состоянии.

К такому выводу пришли представители Торгово-промышленной палаты Севастополя, которым суд поручил провести экспертизу ресторана на предмет соответствия его законным параметрам и общим градостроительным нормам.

Изучить объект экспертам удалось не с первой попытки — в первый раз собственник ресторана, фактическое владение которым приписывают экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, к осмотру не прибыл, а без него комиссия работать не могла. Из-за этого рассмотрение дела было приостановлено, а суд назначил новую дату — 8 декабря.

В этот раз представитель собственника прибыл, осмотр ресторана состоялся, но полной информации не дал.

«Мы не до конца обследовали объект, потому что нужно совершить еще ряд технических действий. Мы посчитали необходимым увидеть документы, которые подтверждают или опровергают то, что говорит собственник, и то, что мы видим на объекте. Это порядка 60 документов. Без этого вывод будет необъективный, предположений мы делать не можем», — рассказал ForPost вице-президент Севастопольской торгово-промышленной палаты Александр Штейнберг.

Как следует из определения суда, к 25 января 2021 года суд должен получить документы — или убедительные объяснения невозможности их предоставить — из Севстройнадзора, Водоканала, Севэнергосбыта, департамента архитектуры, Севприроднадзора, Севморпорта, БТИ, Севреестра и ДИЗО.

Большой пакет документов должен предоставить и собственник — ООО «ПИР». В их числе — строительные проекты, разрешения, геологические и гидрологические изыскания, технические условия на присоединение к сетям, документы, гарантирующие безопасность эксплуатации, и еще целый ряд подтверждений и соответствий.

Кроме этого, эксперты ТПП запросили у суда содействия, чтобы пообщаться со специалистами Севэнергосбыта и Севводоканала, а также с теми, кто откроет и покажет технические помещения.

«Потому что мы не видим коммуникаций (их же нужно обследовать) и к чему подключился объект: то ли это причалы, то ли сети города. Были ли у них технические условия, законно ли подключились, все ли там нормально с требованием к диаметру», — объяснил Александр Штейнберг.

Главной обнаруженной проблемой вице-президент ТПП считает разрушающееся причальное пространство. Его удалось осмотреть только с суши — и теперь необходимо исследовать со стороны моря.

«Мы считаем, что причал находится в аварийном состоянии. Что послужило основанием этому, сейчас мы сказать не можем — необходимо провести исследование с лодки. Суд прямо на заседании сказал правительству: пожалуйста, обеспечьте. Наш эксперт со стороны воды подъедет к причалу, измерит лазерным дальномером, насколько глубоко уходит разрушение бетонного массива и конструкций причала. Потому что вес здания значительный, и как он соотносится с причалом, влияет ли на его состояние — это мы повторно будем исследовать и делать свое заключение», — сообщил Александр Штейнберг.

Напомним: 1265 квадратных метров, на которых, по данным публичной кадастровой карты РФ, стоит Seavas, «нечаянно» вылезли на другой участок, предназначенный «для размещения морских и речных портов, причалов, пристаней». Правительство Севастополя через Арбитражный суд требует, чтобы ООО «ПИР» само и за свой счет привело самовольно реконструированный ресторан к законным параметрам.

Изрядно разросшийся объект должен принять прежние очертания: общая площадь — 1083,0 кв. м (в том числе — летние площадки площадью 111,8 и 359,9 кв. м), два этажа и мансарда.

В тексте использованы материалы: Форпост

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