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Власть

Реконструктор Митридатских лестниц займется каменоломнями Аджимушкая

13:42 суббота, 19 декабря 2020
Керчь

Акционерное общество «Баварский дом», которое завершает реконструкцию Митридатских лестниц в Керчи, займется разработкой научно-проектной документации по противоаварийным работам в мемориальном комплексе «Аджимушкай».

Соответствующее распоряжение за подписью главы Республики Крым Сергея Аксенова было опубликовано на сайте крымского правительства.

В соответствии с документом АО «Баварский дом» обязан выполнить проект «первоочередных противоаварийных производственных работ» для комплекса Аджимушкайских каменоломен. Работу оценили в 13,3 миллиона рублей, сроки исполнения – до 31 декабря 2021 года. Минимум 85% работ компания обязана выполнить своими силами.

Ранее, как сообщалось, компания «Баварский дом» получила подряд по реставрационным работам на «Даче Стамболи», который к этому моменту уже сменил двух исполнителей. Аналогичная ситуация сложилась и на Митридатских лестницах, на реконструкции которых «Баварский дом» также сменил предыдущего подрядчика.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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