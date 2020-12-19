Власть
Реконструктор Митридатских лестниц займется каменоломнями Аджимушкая
Акционерное общество «Баварский дом», которое завершает реконструкцию Митридатских лестниц в Керчи, займется разработкой научно-проектной документации по противоаварийным работам в мемориальном комплексе «Аджимушкай».
Соответствующее распоряжение за подписью главы Республики Крым Сергея Аксенова было опубликовано на сайте крымского правительства.
В соответствии с документом АО «Баварский дом» обязан выполнить проект «первоочередных противоаварийных производственных работ» для комплекса Аджимушкайских каменоломен. Работу оценили в 13,3 миллиона рублей, сроки исполнения – до 31 декабря 2021 года. Минимум 85% работ компания обязана выполнить своими силами.
Ранее, как сообщалось, компания «Баварский дом» получила подряд по реставрационным работам на «Даче Стамболи», который к этому моменту уже сменил двух исполнителей. Аналогичная ситуация сложилась и на Митридатских лестницах, на реконструкции которых «Баварский дом» также сменил предыдущего подрядчика.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В помощь психиатрам в Крыму создают нейросеть «для врачей». На основе искусственного интеллекта крымские ученые разработали систему, которая способна распознавать клинические диагнозы в области психиатрии по набору симптомов.
В Крыму резко выросла смертность. Показатель смертности в Крыму в период с января по ноябрь 2020 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 8,4%.
Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают когда-нибудь достроить. Завершение строительства Центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта в Симферополе запланировано на 2021 год.
Ученые в Крыму работают над открытием «уникального минерала». Уникальные виды минералов надеются открыть ученые в пещере «Таврида».
В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки
Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за сутки.
Стабильно много: в Крыму 354 новых заражений за сутки
За 18 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания.
Власти Украины предупредили о размещении ядерного оружия в Крыму
Власти Украины считают, что Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму.
Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.
16 декабря
В УВД Ялты прошли обыски
16 декабря
Посещали Крым: Украина арестовала 104 самолета и 50 кораблей
За полеты в Крым заочно арестовано 104 самолета. Также арест наложен на 50 морских судов, заходивших в крымские порты.