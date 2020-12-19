Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода

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Некоторые крымские ученые сомневаются, что под Азовским морем могут находиться большие запасы пригодной для питья воды, заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, недавно в интернете появилась информация об этих запасах, однако, отметил эксперт, не был указан ни автор, ни организация, которая проводила разведку.

«Вполне возможно, что речь идет о тех водоносных горизонтах, которые двигаются от гряды Крымских гор, или инфильтрации от Салгира и других рек Крыма. Может, они двигаются в направлении Азовского моря и возможно они где-то выклиниваются под дном. Но надо сказать, что на таких же водоносных горизонтах уже стоят водозаборы Новогогригорьевский, Нежинский, Просторненский, из которых мы уже поднимаем большие объемы воды. И направляем их по Северо-Крымскому каналу в Керчь и в Феодосию, и в Судак», - объяснил Копачевский.

При этом он не исключил, что обнаружена и другая область с водой.

«Возможно, Институт водных проблем РФ делал георадарную съемку со спутника и обнаружил там пресные воды. Если загрузка идет за счет других источников, с востока Украины, либо водоносные горизонты Дона и Кубани, нужно делать гидрогеологические изыскания и определить четко, откуда идет вода. Надо проводить исследования и брать пробу воды. А если это те, уже найденные запасы, то мы их и так уже используем», - добавил специалист.

Ранее на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что государство выделяет необходимые средства на преодоление дефицита питьевой воды в Крыму, и проблема будет решена.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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