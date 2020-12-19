Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 94 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 92 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 97 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 92 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 1 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 99 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер южный 3 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 93 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 26, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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