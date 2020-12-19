Власть
На Южном берегу Крыма может обрушиться пассажирский причал
фото © Сергей Сардыко|Facebook
Под угрозой ЧП место швартовки пассажирской «Кометы».
Уже не первый год жителей и гостей курортной столицы Крыма города Ялты пугает внешний вид и аварийное состояние разбитого штормами причала. Тем не менее чиновники не спешат ни демонтировать, ни ремонтировать бетонную пристань.
Как рассказал ялтинский активист Сергей Сардыко, речь идет о причале №6, расположенном напротив бывшего первого гастронома на набережной имени Ленина. Раньше здесь находились пассажирские кассы катеров, курсирующих вдоль крымского побережья. Теперь по соседству швартуется «Комета».
Зимой 2013-2014 годов этот пассажирский причал был разбит морскими штормами и в таком состоянии находится по сей день.
В администрации Ялты сказали, что все городские причалы находятся на балансе ГУП «Крымские морские порты». Однако на предприятии на звонки редакции никто так и не ответил.
Впрочем, согласно ФЦП, ремонт этого и всех остальных пассажирских причалов Ялтинского морпорта (структурное подразделение ГУП РК «КМП») должен быть проведен до 2024 года.
В тексте использованы материалы: Форпост
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