Керченскому рыбаку-браконьеру дали два года условно

Верховный суд Республики Крым отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменения приговор Керченского городского суда о привлечении жителя г. Керчи к уголовной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Гражданин РФ 1990 г.р. был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в апреле текущего года на берегу Керченского пролива в районе н.п. Глейка. Следствие установило, что он осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов с использованием ловушек закрытого типа (вентерь).

Проведенная экспертиза подтвердила, что преступными действиями рыбак причинил государству материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Из его снастей пограничники извлекли свыше 8 тысяч экземпляров черноморской травяной креветки и около 400 экземпляров биоресурсов иного видового состава (рыба-игла, атерина, сарган, морской конек).

В сентябре т. г. Керченским городским судом Республики Крым мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча ВБР, совершенная с причинением особо крупного ущерба»). Судья назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также обязал возместить в полном объеме сумму нанесенного ущерба.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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