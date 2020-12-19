Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +2
море +11

Общество

Какой сегодня праздник 19 декабря

00:21 суббота, 19 декабря 2020
Какой сегодня праздник 19 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 19 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святого Николая Чудотворца

Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.

Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил разбушевавшееся море. Удержав меч палача, святой Николай спас от смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым градоначальником.

День снабженца в России

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День снабженца. Этот профессиональный праздник пока не учрежден официально, но его празднование уже стало доброй традицией во многих российских компаниях, которых с каждым годом становится все больше.

С предложением отмечать эту дату выступила в 2001 году компания «Симплекс» – поставщик полимерного сырья в России, и идея с энтузиазмом была поддержана профессиональным сообществом снабженцев.

Интересно, что символом дня была выбрана известная героиня русских народных сказок – Золотая рыбка. По мнению учредителей праздника, именно этот образ сказочной добытчицы и умелицы, способной достать все, что угодно (в современном языке «закрыть любые потребности»), как нельзя лучше отражает нелегкий каждодневный труд «добывающих» служб и очень важную для каждого предприятия работу снабженцев.

Никола Зимний

В этот день Православная церковь отмечает память одного из самых почитаемых на Руси святых - Николая Угодника, или, как его еще называют, Чудотворца. Согласно житию, преподобный родился в 3 веке в греческой колонии Патаре (Малая Азия). С детства Николай проникся христианской религией и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. Целыми днями отрок проводил в храме, а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай Патарский, видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем и возвел в сан священника. Все свои богатства, полученные в наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность.

Также сегодня, 19 декабря, отмечают такие праздники:

- Международный день помощи бедным (International Day to Assist the Poor)

- День военной контрразведки ФСБ РФ

- День адвокатуры в Украине

- День риэлтора в России

- День скрещивания пальцев

- День рождения линолеума

- День эмо (National Emo Day) в США

- День карамели (National Hard Candy Day) в США

- День поиска вечнозеленой елки (Look For An Evergreen Day) в США

- День освобождения Гоа в Индии

- День овсяных маффинов (National Oatmeal Muffin Day) в США

- День национальных героев и героинь (День разделения) на Ангильи

Сегодня именины празднуют: Николай, Максим.

Что происходило 19 декабря в прошлые годы

1674 - запорожские казаки разгромили турецко-татарское войско.

1686 - Робинзон Крузо покидает обжитый им остров, пробыв на нем двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней.

1863 - англичанин Фредерик Уолтон запатентовал новое покрытие, назвав его «линолеум».

1909 - В Германии основан футбольный клуб «Боруссия».

1917 - В Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

1919 - Харьков становится столицей Украины (постановление большевистской России)

1941 - 15-летняя английская принцесса Елизавета (нынешняя королева) выступила в спектакле «Золушка» для английских солдат.

1941 - После неудачной попытки захватить Москву и первого во Второй мировой войне поражения немецких войск Адольф Гитлер принял командование армией.

1974 - В магазинах США появился в продаже «Altair 8800», самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов.

1984 - В Пекине премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и КНР Жао Зиянг подписали соглашение о возвращении в 1997 году британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая при условии сохранения в нем в течение следующих 50 лет капиталистической системы.

1986 - Советский лидер Михаил Горбачев отдал распоряжение освободить известного правозащитника Андрея Сахарова и его жену Елену Боннэр из ссылки.

1997 - премьера американского фильма «Титаник». Уже через 25 дней после начала проката этот фильм окупит свой большой бюджет в 200 миллионов долларов.

1997 - MTV запретило к показу клип Prodigy, считая, что ролик «Smack My Bitch Up» унижает общественную мораль.

2001 - выходит в свет кинофильм «Братство кольца»экранизация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 декабря. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

ВОЗ рекомендовала отмечать Новый год на улице. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала жителям Европы отмечать Рождество и Новый год на улицах и избегать скоплений людей, особенно в помещениях.

Власти Крыма утвердили правила отдыха на новогодние праздники. В Крыму опубликовали рекомендации об организации отдыха в Крыму с 20 декабря по 15 января 2021 года.

Какой сегодня праздник 18 декабря. Сегодня, 18 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Эпидемия не помеха: на Новый год в Ялте ждут около 80 тысяч туристов. Более 80 тысяч человек хотят приехать на новогодние праздники в столицу ЮБК.

Санкции
Посещали Крым: Украина арестовала 104 самолета и 50 кораблей

Посещали Крым: Украина арестовала 104 самолета и 50 кораблей

За полеты в Крым заочно арестовано 104 самолета. Также арест наложен на 50 морских судов, заходивших в крымские порты.

Общество
Морозная зима заглянет в Крым на выходные

Морозная зима заглянет в Крым на выходные

На ближайших выходных крымчане и гости полуострова смогут насладиться морозным воздухом, который принесет с собой набирающий обороты циклон.

Общество
Юная крымчанка очаровала Максима Галкина

Юная крымчанка очаровала Максима Галкина

Восьмилетняя крымчанка Снежана Шуклина удивила шоумена Максима Галкина виртуозным исполнением произведений, которые довольно редко играют на балалайке, пишет КП-Крым.

Происшествия
Настоящий детектив: в Крыму нашли человека, исчезнувшего почти семь лет назад

Настоящий детектив: в Крыму нашли человека, исчезнувшего почти семь лет назад

В Крыму нашли человека, пропавшего почти 7 лет назад. Мертвым. Убийца задержан. Оказалось, что на его совести не один труп.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации