Жителей Севастополя начнут поить водой из карьера

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Водоснабжение будет осуществляться из водоема, ставшего одной из самых популярных туристических локаций полуострова.

Военные строители завершили обустройство водовода из Кадыковского карьера. Вода из резервного источника уже завтра начнет поступать в городскую систему водоснабжения, заявил в ходе заседания правительства региона губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Воду будем подавать уже в субботу, это дополнительно позволит нам – порядка 15 тысяч кубических метров в сутки – экономить воду Чернореченского водохранилища», – сказал Михаил Развожаев.

Глава региона поручил провести всю бюрократическую работу до начала эксплуатации. В частности, передать объект на баланс городского «Водоканала».

Напомним, с обострением нехватки воды для Севастополя и реальной угрозы ее ограниченной подачи в дома было принято решение о скорейшей реализации плана по бесперебойному снабжению города-героя стоимостью в 50 миллиардов рублей.

В настоящее время Севастополь уже получает воду из Инкерманского озера и озера у горы Гасфорта. Проект переброски воды из Кадыковского карьера должны были выполнить до 25 декабря 2020 года, однако завершить удалось даже раньше заявленного срока.

Последним объектом резервного водоснабжения города должен стать водозабор на реке Бельбек, его и врезку в Днепровский водовод планируют завершить 12 марта 2021 года.

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