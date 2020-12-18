Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +2
море +11

Водный кризис

Жителей Севастополя начнут поить водой из карьера

Жителей Севастополя начнут поить водой из карьера

фото © prostorikrima.ru

Водоснабжение будет осуществляться из водоема, ставшего одной из самых популярных туристических локаций полуострова.

Военные строители завершили обустройство водовода из Кадыковского карьера. Вода из резервного источника уже завтра начнет поступать в городскую систему водоснабжения, заявил в ходе заседания правительства региона губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Воду будем подавать уже в субботу, это дополнительно позволит нам – порядка 15 тысяч кубических метров в сутки – экономить воду Чернореченского водохранилища», – сказал Михаил Развожаев.

Глава региона поручил провести всю бюрократическую работу до начала эксплуатации. В частности, передать объект на баланс городского «Водоканала».

Напомним, с обострением нехватки воды для Севастополя и реальной угрозы ее ограниченной подачи в дома было принято решение о скорейшей реализации плана по бесперебойному снабжению города-героя стоимостью в 50 миллиардов рублей.

В настоящее время Севастополь уже получает воду из Инкерманского озера и озера у горы Гасфорта. Проект переброски воды из Кадыковского карьера должны были выполнить до 25 декабря 2020 года, однако завершить удалось даже раньше заявленного срока.

Последним объектом резервного водоснабжения города должен стать водозабор на реке Бельбек, его и врезку в Днепровский водовод планируют завершить 12 марта 2021 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты подтвердили, что выкачают озеро Могаби для водоснабжения города. Для водоснабжения Ялты будет использоваться озеро Могаби.

Вместо елей в центре Севастополя будет непролазный колючий забор. «Новогоднее» заграждение появится у главка МВД.

Симферополь отдаст Ялте резервные емкости для воды. Власти Симферополя отправят в Ялту часть установленных около жилых многоквартирных домов емкостей для воды.

Авария оставила без воды жителей крупных микрорайонов Симферополя. Водоснабжение крупных микрорайонов Симферополя ограничено из-за аварии на водоводе.

Общество
Морозная зима заглянет в Крым на выходные

Морозная зима заглянет в Крым на выходные

На ближайших выходных крымчане и гости полуострова смогут насладиться морозным воздухом, который принесет с собой набирающий обороты циклон.

Общество
Юная крымчанка очаровала Максима Галкина

Юная крымчанка очаровала Максима Галкина

Восьмилетняя крымчанка Снежана Шуклина удивила шоумена Максима Галкина виртуозным исполнением произведений, которые довольно редко играют на балалайке, пишет КП-Крым.

Власть
В Симферополе почти половину новых автобусов уже разобрали на запчасти

В Симферополе почти половину новых автобусов уже разобрали на запчасти

Сотрудники крымской прокуратуры и МВД выясняют, кто из бывшего руководства симферопольского муниципального предприятия «Горавтотранс» допустил необоснованный простой и разукомплектование новых автобусов.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации