ВОЗ рекомендовала отмечать Новый год на улице

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала жителям Европы отмечать Рождество и Новый год на улицах и избегать скоплений людей, особенно в помещениях.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ предупредили, что собрания разных семей, знакомых и религиозных групп во время новогодних праздников создает «значительный риск» распространения COVID-19 в первые недели и месяцы 2021 года.

Собрания даже небольшими группами представляют опасность, поскольку они, как правило, объединяют людей разных возрастов и из разных семей, которые могут придерживаться разных мер профилактики инфекций.

В связи с этим медики рекомендуют отмечать праздник на улице, носить маски и соблюдать дистанцию. В случае празднования в помещении необходимо ограничить количество гостей и обеспечить там хорошую вентиляцию.

«Может показаться неловким носить маски, дистанцироваться в кругу друзей и семьи, но это в значительной степени обеспечит безопасность и здоровье каждого», – говорится в сообщении организации.

Кроме того, ВОЗ рекомендовала властям европейских стран рассмотреть возможность ограничения или отмены праздничных ярмарок и других массовых мероприятий, разгрузить общественный транспорт, а рождественские службы перенести на открытый воздух. На горнолыжных курортах рекомендуется исключить скопления людей в закрытых помещениях.

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