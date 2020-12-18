Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативные данные ● В Крыму можно отказаться от вакцинации «Спутником V» ● Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму - 356 новых заражений коронавирусом ● Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом
ВОЗ рекомендовала отмечать Новый год на улице
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала жителям Европы отмечать Рождество и Новый год на улицах и избегать скоплений людей, особенно в помещениях.
Об этом говорится в сообщении ВОЗ.
В ВОЗ предупредили, что собрания разных семей, знакомых и религиозных групп во время новогодних праздников создает «значительный риск» распространения COVID-19 в первые недели и месяцы 2021 года.
Собрания даже небольшими группами представляют опасность, поскольку они, как правило, объединяют людей разных возрастов и из разных семей, которые могут придерживаться разных мер профилактики инфекций.
В связи с этим медики рекомендуют отмечать праздник на улице, носить маски и соблюдать дистанцию. В случае празднования в помещении необходимо ограничить количество гостей и обеспечить там хорошую вентиляцию.
«Может показаться неловким носить маски, дистанцироваться в кругу друзей и семьи, но это в значительной степени обеспечит безопасность и здоровье каждого», – говорится в сообщении организации.
Кроме того, ВОЗ рекомендовала властям европейских стран рассмотреть возможность ограничения или отмены праздничных ярмарок и других массовых мероприятий, разгрузить общественный транспорт, а рождественские службы перенести на открытый воздух. На горнолыжных курортах рекомендуется исключить скопления людей в закрытых помещениях.
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