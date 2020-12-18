Власть
Вместо елей в центре Севастополя будет непролазный колючий забор
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«Новогоднее» заграждение появится у главка МВД.
Ко времени завершения новогодних праздников в Севастополе периметр УМВД России по г. Севастополю на площади Восставших должен быть надежно защищен от попыток проникновения колючей лентой Егоза.
Об этом говорится в соответствующей закупке, которую объявило ведомство. Работы по укреплению забора дополнительной фортификацией должны закончиться как раз на Старый Новый год, и уже с 14 января 2021 года площадь Восставших получит за 71 340 рублей новую узнаваемую черту.
Напомним, в ноябре решением руководства УМВД по Севастополю были вырублены росшие перед главком многолетние ели – вместо них высадили 8 новых деревьев.
Об угрозе сноса 15 хвойных деревьев в связи с ремонтом здания и прилегающей к нему территории стало известно еще летом, однако протесты севастопольских архитекторов, депутатов Законодательного собрания и неравнодушных жителей оказались недостаточно убедительными. К сносу деревьев приступали текущей осенью – в конце октября напротив административного здания оставалось 6 елей. При этом в Главном управлении природных ресурсов и экологии города сообщили, что «в Севприроднадзор уведомления о проведении работ на указанной территории не поступали».
После вырубки елей без согласования с Севприроднадзором рядом с главком МВД Севастополя начался ремонт подпорной стенки – с нарушением технологий строительства и без согласования с архитектурно-художественным советом.
Как сообщают сайты производителей и продавцов колючей ленты Егоза, она представляет собой «универсальное, мощное, но вместе с тем простое средство защиты важных объектов». Производят Егозу по технологии армирования или вальцевания. В первом случае металлическую ленту обвивают вокруг армирующей проволоки, во втором – ленту завальцовывают непосредственно на проволоку. Оснащают столь мощным заградительным приспособлением «заборы тюрем, психлечебниц, режимных предприятий». Важнейшей особенностью является то, что Егоза способна сохранять свою структуру после перекусывания в одном и даже в нескольких разных местах.
В тексте использованы материалы: Форпост
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