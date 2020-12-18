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Водный кризис

Власти Ялты подтвердили, что выкачают озеро Могаби для водоснабжения города

13:08 пятница, 18 декабря 2020
Ялта
Власти Ялты подтвердили, что выкачают озеро Могаби для водоснабжения города

фото © www.mytravelbook.org

Для водоснабжения Ялты будет использоваться озеро Могаби.

Об этом сообщила врио главы администрации города Янина Павленко.

«Здесь была установлена новая запорная арматура, задвижки, отремонтирован технологический насос для промывки фильтров. Все подготовительные работы, включая лабораторные исследования качества воды, завершены, вода уже пошла к потребителям - жителям западных районов города», - написала Павленко в Facebook.

Кроме того, она отметила, что ведется работа на перевод на собственные источники водоснабжения поселков Форос, Симеиз и города Алупка.

«Вблизи Фороса есть две скважины, которые после проведения подготовительных работ смогут полностью обеспечить поселок водой. Еще пять скважин, расположенных в Голубом заливе, на этой неделе решением сессии Ялтинского горсовета были переданы в республиканскую собственность. В дальнейшем, после постановки их на баланс Ялтинского водоканала, скважины будут введены в эксплуатацию, и вода начнет поступать жителям», - отметила врио главы администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти Ялты подтвердили, что выкачают озеро Могаби для водоснабжения города

Власти Ялты подтвердили, что выкачают озеро Могаби для водоснабжения города

Для водоснабжения Ялты будет использоваться озеро Могаби.

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