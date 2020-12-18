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Власть

Власти обещают, что у крымчан зарплаты будут расти каждый год

14:23 пятница, 18 декабря 2020
Власти обещают, что у крымчан зарплаты будут расти каждый год

фото © Новости Крыма

Министерство экономического развития Республики Крым прогнозирует в 2021-2023 годах рост среднемесячной заработной платы в среднем на 6% ежегодно.

Соответствующий прогноз представил профильный министр Дмитрий Шеряко на парламентских слушаниях по проекту закона о бюджете РК.

«Среднемесячная зарплата в Крыму возрастет в 2021 году до 36,4 тысячи рублей, в 2022 году – до 38,7 тысячи рублей, в 2023 году – до 41,3 тысячи рублей», – сказал глава Минэкономразвития Крыма.

При этом индекс потребительских цен в 2021-2023 годах прогнозируется в интервале 104-104,2%. По словам Шеряко, показатель обоснован инфляционными ожиданиями в целом по стране, изменением розничных цен на продукты питания и ожидаемым повышением стоимости услуг транспорта.

Согласно прогнозу Минэкономразвития Крыма, валовый региональный продукт будет расти в 2021 году на 2,6%, в 2022 году на 2,7% и в 2023 году на 2,5%.

«Рост будет обеспечен за счет реализации мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития Крыма, роста базовых отраслей экономики (промышленность, АПК, санаторно-курортный и рекреационный секторы, строительство, транспорт), а также реализации инфраструктурных объектов, в том числе в рамках ФЦП до 2024 года», – сказал Шеряко.

Он уточнил, что рост промышленного производства в 2021-2023 годах прогнозируется на уровне 3%, 4,5% и 3,5%, а производство продукции сельского хозяйства – на 6,4%, 2,1% и 2,5% соответственно.

В среднесрочной перспективе рост строительной отрасли составит 1% ежегодно, добавил министр.

Так, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 731 тыс. квадратных метров жилья, в 2022 году – 778 тыс. «квадратов», в 2023 году – 820 тысяч квадратных метров.

«Сохранить объемы строительных работ позволит реализация федеральной целевой программы, стабилизация экономической ситуации, активизация инвестиционной деятельности, оживление рынка недвижимости и либерализация политики ипотечного кредитования населения», – пояснил глава Минэкономразвития Крыма.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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