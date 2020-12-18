Власти Крыма утвердили правила отдыха на новогодние праздники

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В Крыму опубликовали рекомендации об организации отдыха в Крыму с 20 декабря по 15 января 2021 года.

Также утверждены ограничения для гостей и жителей полуострова в новогодние праздники в отелях и санаториях.

Соответствующий приказ издало Минкурортов правительства Крыма.

В ведомстве отметили, что исполнение данных рекомендаций «будет мониториться в усиленном режиме в новогодние праздники».

«Перед приемом отдыхающих в средствах размещения проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Для персонала санаторно-курортных учреждений устанавливается пропускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с признаками инфекционных заболеваний к работе не допускаются», – сообщают в пресс-службе министерства.

Также, согласно утвержденным правилам:

- не допускается обслуживание на территории санаторно-курортных и гостиничных организаций граждан без использования средств индивидуальной защиты, персонал;

- на территории санаторно-курортных учреждений и гостиничных организаций осуществляется контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом и отдыхающими, обеспечивается возможность приобретения отдыхающими масок и перчаток в достаточном количестве;

- исключается скопление отдыхающих (в том числе при регистрации, заезде и выезде), обеспечивается социальное дистанцирование не менее 1,5 м на стойках регистрации путем нанесения сигнальной разметки;

- транспорт, на котором осуществляется оказание услуг отдыхающим (трансфер, проведение экскурсий и другое), дезинфицируется. Наполняемость транспортного средства пассажирами осуществляется с соблюдением принципа социального дистанцирования не менее 1,5 м.

- во всех местах общего пользования устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками (по возможности – бесконтактные), в закрытых помещениях обеспечивается функционирование рециркуляторов в соответствующем количестве и мощности;

- размещение столов в объектах питания осуществляется с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м. За одним столом размещаются проживающие в одном номере или члены одной семьи;

- услуги питания должны оказываться в соответствии с общим режимом работы и выбранным типом питания (завтрак, полупансион, полный пансион и др.), с обеспечением минимального количества посетителей и максимального разведения потоков гостей и внешних посетителей.

В ведомстве напомнили, что с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года с 22-00 до 08-00 запрещена работа объектов питания, необходимо обеспечить работу рум-сервиса (доставка питания в номера).

В этот период также запрещено оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей одним поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты, шоу-программы, мастер-классы, анимационные программы и другие зрелищно-развлекательные мероприятия), на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения, в том числе на открытой территории.

При этом функционирование объектов для занятий физической культурой и спортом, бассейнов, бань, СПА и иных подобных объектов допускается при соблюдении принципов социального дистанцирования не менее 1,5 м, обеспечения выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований, в том числе по дизенфекции и функционированию необходимого количества рециркуляторов. Групповое посещение бассейнов для плавания и занятия аквааэробикой допускается из расчета не более 1 посетителя на 5 м.кв. площади зеркала воды.

Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по предварительной записи. Групповые процедуры проводятся с соблюдением принципа социального дистанцирования, при невозможности – отменяются.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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