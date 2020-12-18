В Ялте запретят парковку на центральной улице города

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Дорожная разметка, разграничивающая автомобильное и пешеходное движение, появилась на исторической улице имени Чехова в Ялте.

Как пояснил начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации города Игорь Чулевич, тем самым сделан первый шаг к будущему этой улицы как пешеходной зоны.

«На следующей неделе на этой улице будут установлены делиниаторы и новые дорожные знаки «Дорога с односторонним движением», «Осторожно, препятствие», «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Пешеходная дорожка» и другие. Также будут убраны клумбы, которые мешают свободному проезду автомобилей с улицы Партизанской на улицу Боткинская, причем только по одной полосе движения шириной 3,5 метра», – рассказал Игорь Чулевич.

При этом он обратил внимание, что также предусмотрена возможность заезда транспорта к театру Чехова и на улицу Екатерининскую, но выезд с них предполагается только налево, а вторая полоса будет отведена для пешеходов. «Остановок и стоянок для автотранспорта на улице Чехова на всем протяжении между улицами Партизанской и Боткинской не будет», – заверил Чулевич.

Начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи напомнил, что власти Ялты организовали опрос общественного мнения об организации дорожного движения на улице Чехова. «В нем приняли участие более 500 человек, большинство из которых выразили мнение, что данная улица должна стать пешеходной. Однако в то же время есть требование обеспечить здесь свободный проезд спецтранспорта – пожарных машин и скорой помощи, да и проживающие и работающие на улице граждане просили оставить хотя бы одну полосу для автомобилей», – пояснил Игорь Чулевич, отметив, что для предотвращения заторов и пробок на улице Чехова подвоз товаров к расположенным на ней магазинам будет осуществляться с 22:00 до 6:00.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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