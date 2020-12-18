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В Ялте и Феодосии пообещали построить новые больницы
фото © Новости Крыма
Новые больницы будут построены в Ялте и Феодосии.
Об этом во время открытия многопрофильного медицинского центра имени Семашко сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Следующие места, где будут новые больницы, – одна в Феодосии, вторая в Ялте. Эти решения приняты, разрабатывается техническая документация, готовится обоснование. Все решения приняты по поручению президента», – сообщил глава Крыма.
Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, ввели в эксплуатацию 8 октября этого года.
Работы по возведению медицинского учреждения стартовали в сентябре 2017 года. Комплекс состоит из нескольких основных объектов: главное здание – лечебно-диагностический центр. К нему примыкает патологоанатомическое отделение. Под ним находится бомбоубежище. Кроме этого, в комплекс входит пищеблок, котельная, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. Общая площадь застройки составляет более 11 тысяч кв. метров. После ввода в эксплуатацию медицинское учреждение должно стать одним из самых современных в России.
Первых пациентов новый комплекс принял 12 декабря. А уже 17 декабре в центре провели первую высокотехнологичную операцию.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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