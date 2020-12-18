В Симферополе водитель самосвала насмерть сбил пенсионера

На пешеходном переходе в крымской столице водитель грузового самосвала насмерть сбил пожилого мужчину, сообщает УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером.

«Водитель «ХОВО ZZ3407S3267W» (грузовой самосвал) со стороны улицы Куйбышева при съезде с дороги «Восточный обход Симферополя» в направлении проспекта Победы напротив дома № 238, допустил наезд на мужчину 1942 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате аварии пешеход скончался от полученных травм. Проводится проверка.

Ранее в Бахчисарае водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину. Тогда кадры с моментом аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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