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Власть

В Симферополе почти половину новых автобусов уже разобрали на запчасти

В Симферополе почти половину новых автобусов уже разобрали на запчасти

фото © Российская газета

Сотрудники крымской прокуратуры и МВД выясняют, кто из бывшего руководства симферопольского муниципального предприятия «Горавтотранс» допустил необоснованный простой и разукомплектование новых автобусов.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«К сожалению, в Симферополе прежним руководством МУП «Горавтотранс» просто было развалено (предприятие). Из 140 автобусов – 68 новых стояли вдоль стенок. Сейчас прокуратура и МВД занимаются установлением всех виновных, – рассказал он. – Разукомплектовали на запчасти новую технику, которую два года назад получили».

Более года назад было принято решение передать МУП «Горавтотранс» в Симферополе автобусы, купленные за счет Республики Крым, чтобы увеличить количество транспорта на муниципальных маршрутах. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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