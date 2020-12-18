В Крыму задержали пьяного водителя с полной машиной ворованных яблок

Сотрудниками ГИБДД в Красногвардейском районе задержан нетрезвый водитель, совершивший кражу.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району во время несения службы на полевой дороге вблизи села Новоэстония Красногвардейского района для проверки остановили автомобиль «ВАЗ 2106».

За рулем машины находился 28-летний местный житель с явными признаками опьянения.На законные требования сотрудников ГИБДД пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения гражданин ответил отказом. Автоинспекторы отстранили молодого человека от управления транспортными средствами. В отношении него были составлены административные протоколы.

Во время осмотра транспортного средства сотрудники ДПС обнаружили пять пакетов яблок весом около 75 килограммов. Выяснилось, что яблоки были похищены. На место госавтоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделом ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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