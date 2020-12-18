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Происшествия

В Крыму участились случаи возгорания мусора

09:02 пятница, 18 декабря 2020

Случаи возгорания бытового мусора участились на территории Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Безобидное на первый взгляд возгорание бытового мусора может повлечь серьезные последствия. Огонь может молниеносно распространяться на большие площади и перекинуться на объекты инфраструктуры, жилые строения или на лесные массивы. Тогда ущерб и потери будут иметь куда больший масштаб. Кроме того, в результате возгорания вблизи дорог может быть затруднено движение автомобилей», – цитирует пресс-служба главу МЧС РК Сергея Шахова.

Он сообщил, что с начала года ликвидировано 3798 пожаров, из них 2448 – пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

По информации спасателей, возгорания мусора произошли накануне в одном из сел Симферопольского района и на мусорной свалке поселка Куйбышево Бахчисарайского района.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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