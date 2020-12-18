В Крыму можно отказаться от вакцинации «Спутником V»

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Медицинские работники в Крыму могут отказаться от прививок российской вакциной «Спутник V», если власти попытаются принудить их.

Об этом рассказала медсестра из Феодосии, глава крымского отделения профсоюза медработников «Альянс врачей» Ирина Данилович.

«К счастью, в Крыму вакцинация не носит принудительный характер, но мы не знаем, что будет завтра. На тот случай, если медработников все же начнут заставлять прививаться, наши юристы составили образец заявления на отказ от прививки. Любой желающий может скачать его в соцсетях или на сайте «Альянса врачей», заполнить и предоставить главврачу», – отметила медсестра.

Сама Ирина Данилович утверждает, что не планирует прививаться российским препаратом, поскольку считает его экспериментальным.

«Ни для кого не секрет, что третий этап клинических исследований по международным стандартам все еще не завершен, и еще нет никакой доказательной базы по эффективности и безопасности препарата», – заключила Данилович.

Ранее замдиректора крымского Центра медицины катастроф Галина Буглак в комментарии телеканалу «Крым 24» заверила, что вакцинация медиков будет проводиться только на добровольной основе.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове с 15 декабря начинается «масштабная вакцинация» от коронавирусной инфекции и что в первую очередь будут прививать медиков. Для этого, по словам Аксенова, Крым получил 500 доз «Спутник V».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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