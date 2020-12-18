Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом ● Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400 ● Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки ● В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки ● «Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести школы на дистанционное обучение
В Крыму - 356 новых заражений коронавирусом
фото © pravda.com.ua
За 17 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6419 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 309 человек, выздоровевших за весь период – 15 920 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом. Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусом.
Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Крымчанам рекомендовали не ждать быструю скорую помощь. Количество звонков на «103» растет ошеломляющими темпами.
Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 76 человек.
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