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Коронавирус в Крыму

В Крыму - 356 новых заражений коронавирусом

08:56 пятница, 18 декабря 2020
В Крыму - 356 новых заражений коронавирусом

фото © pravda.com.ua

За 17 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6419 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 309 человек, выздоровевших за весь период – 15 920 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом. Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусом.

Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Крымчанам рекомендовали не ждать быструю скорую помощь. Количество звонков на «103» растет ошеломляющими темпами.

Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 76 человек.

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В Крыму - 356 новых заражений коронавирусом

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