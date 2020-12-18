Украинский «Энергоатом» будет требовать компенсации от России за свои активы в Крыму

Украинское госпредприятие «Энергоатом» объявило о начале судебного процесса против России в связи с потерей активов в Крыму.

Как передает телеканал RT, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Энергоатом» начинает процесс против России о компенсации за активы, утраченные в Крыму», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что 17 декабря заключили с международной юридической фирмой Shearman & Sterling договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре в Россию.

Компания «Энергоатом» создана в 1996 году. Она выступает оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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