Водный кризис
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Ученые Крыма поддержали идею добычи пресной воды из-под Азовского моря
Добыча пресной воды из-под Азовского моря возможна после детальных исследований.
Об имеющихся там запасах ученым известно уже давно, сообщил «Интерфаксу» старший преподаватель географического факультета Крымского федерального университета Геннадий Самохин.
«Потенциально это возможно, это обсуждается... Море – это не проблема. По дну Черного моря нефть добывают, почему бы не добыть воду. В этом нет проблем», – сказал Самохин, который принимает участие в совещаниях по решению проблемы вододефицита в Крыму.
Он отметил, что этим вопросом занимается «серьезная организация». Но на каком этапе находятся исследования, ему неизвестно. По его словам, наличие запасов пресной воды под Азовским морем «давно известный факт»: 2 тысячи лет назад на этом месте было болото, а не море. Из-за небольшой глубины залегания этих вод проблем с ее добычей быть не должно. «Если проведены детально исследования, то бурение – это дело двух дней», – заключил Самохин.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что под Азовским морем могут быть «очень большие запасы пресной воды».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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