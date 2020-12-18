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Власть

Цены на продукты питания в Крыму: власти сделали заявление

08:17 пятница, 18 декабря 2020
Цены на продукты питания в Крыму: власти сделали заявление

фото © Новости Крыма

Ценовая ситуация на продовольственные товары первой необходимости в Крыму остается стабильной, заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

По его словам, специалисты республиканского Минсельхоза ежедневно мониторят цены на основные виды продовольствия. Так, цена на молоко первого сорта снизилась на 3,3%, на 2,6% подешевели куриные яйца первой категории, на 2% - картофель, на 1,5% - капуста, на 29% - лук репчатый, на 4,7% - рыба замороженная. Однако на 4% повысились цены на томаты и яблоки.

Рюмшин подчеркнул, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Крыма готовы к стабильной работе в условиях «второй волны» COVID-19, а основные предприятия хлебопечения Крыма обеспечены зерном и мукой в размере неснижаемого трехмесячного запаса.

«Наибольшие запасы плодоовощной продукции сформированы в Красногвардейском, Бахчисарайском и Джанкойском районах. Ажиотажного спроса на социальные виды продуктов питания в объектах торговли не наблюдается. Потребительский спрос на продтовары в Республике Крым удовлетворяется в полном объеме», - отметил чиновник.

Ранее правительство РФ подготовило законопроект, дающий кабмину право вводить регулирование цен на социально значимые продукты.

Кроме этого, Генпрокуратура РФ начала проверку из-за подорожания некоторых продуктов.

По данным Росстата, за одиннадцать месяцев сахар подорожал на 71,5%, растительное масло на 23,8%, мука на 12,9%, хлеб на 6,3%. Правительство РФ подготовило ряд экстренных мер по стабилизации и снижению стоимости социальных продуктов. Согласно документу, госорганы получают право регулировать цены при их росте за месяц на 10% вместо текущих 30%. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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