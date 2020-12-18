Власть
Центр Ялты «накрыли» бесплатным Wi-Fi
Центральная часть Ялты обеспечена бесплатным, высокоскоростным интернетом, утверждают в администрации города.
По данным властей, городским Wi-Fi можно воспользоваться:
- на набережной
- на площади Советская
- в сквере Садовая
- в сквере Ломоносова
- в Пионерском парке
- на ул. Васильева
«В начале следующего года беспроводным интернетом будут обеспечены также шесть общественных территорий ЮБК, где завершается капитальный ремонт: скверы им. Данилевского, им. Калинина, им М.П. Чеховой, «Стахановский», парк Годлевского в г. Алупка и Симеизский парк», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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