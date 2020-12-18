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Власть

Центр Ялты «накрыли» бесплатным Wi-Fi

13:32 пятница, 18 декабря 2020
Ялта

Центральная часть Ялты обеспечена бесплатным, высокоскоростным интернетом, утверждают в администрации города.

По данным властей, городским Wi-Fi можно воспользоваться:

- на набережной

- на площади Советская

- в сквере Садовая

- в сквере Ломоносова

- в Пионерском парке

- на ул. Васильева

«В начале следующего года беспроводным интернетом будут обеспечены также шесть общественных территорий ЮБК, где завершается капитальный ремонт: скверы им. Данилевского, им. Калинина, им М.П. Чеховой, «Стахановский», парк Годлевского в г. Алупка и Симеизский парк», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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