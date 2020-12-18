Только на проект капремонта дороги в Ялту через Ай-Петри потратят 6 млн долларов

Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дороги Бахчисарай – Ялта через гору Ай-Петри обойдутся в 420 млн рублей.

Об этом сказано в распоряжении главы Крыма об определении единственного исполнителя.

«Определить ООО «Региональная строительная компания-ЮГ» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта», с ценой контракта 420 млн рублей», – говорится в сообщении.

Проект должен быть разработан до конца 2022 года.

В этом году компания «ВАД» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провела ремонт 26-километрового участка дороги Бахчисарай – Ялта от трассы «Таврида» до Соколиного.

Как уточнили в Службе автомобильных дорог Крыма, в рамках текущего контракта подрядчик разработает документацию оставшегося участка дороги протяженностью более 43 километров.

Капремонт трассы Ялты – Бахчисарай заложен в новой редакции федеральной целевой программы развития Крыма. Также будут отремонтированы или реконструированы другие дороги к морю, в частности Белогорск – Приветное, а также трассы от Льговского к Судаку через Грушевку. Кроме того, будет построен юго-восточный обход Симферополя, который соединит «Тавриду» с дорогой на Ялту в обход населенных пунктов Добровской долины. На все это в ФЦП заложено 136 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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