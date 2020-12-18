Священник из Евпатории стал обладателем двух мировых рекордов

Спортсмен в рясе Дмитрий Чкана силен и духом, и телом. Он состоявшийся пауэрлифтер-рекордсмен: свое первое высокое звание он заслужил, подняв от груди 69 раз 75-килограмовую штангу.

На этом спортивный рост крымчанина не остановился. Священник из Евпатории в очередной раз стал известен благодаря еще одному мировому рекорду. Его Дмитрий установил в Крыму во время открытой тренировки «Кубок Геракла». Вот только теперь штангу весом 55 килограммов батюшка отжал от груди 222 раза.

Поднимает тяжести 32-летний Дмитрий Чкана профессионально, но в свободное время. Главным его призванием остается служба в Свято-Николаевском соборе. Именно в храме батюшка стал развиваться не только духовно, но и физически: несколько лет вел тренерскую работу с группой детей прихожан. Таким образом, спортивный наставник отрывал молодежь от телевизоров и компьютеров.

- Спорт воспитывает во взрослых и детях выдержку, делает дисциплинированными, отводит от пагубных привычек, - подчеркивает священнослужитель. - Мне интересно подавать хороший пример, теперь даже устраиваем онлайн-тренировки. Ведь это - во благо!

Мастером спорта Чкана стал четыре года назад. Сейчас батюшка в отличной физической форме, новый рекорд взял в весе 90 килограммов. Переоблачается евпаторийский иерей в тренировочный костюм трижды в неделю и отжимает по-русски на удивление всем, отмечает kp.ru.

В его биографии - три высших образования, из которых высшее духовное Дмитрий получил в Греции. Пекарь-кондитер замечательно готовит всякие вкусности, как психолог и социальный педагог он умеет находить общий язык с кем угодно и в любой обстановке. Когда-то он вполне серьезно мечтал стать музыкантом, даже окончил музыкальную школу по классу баяна и тромбона и готовился к поступлению в музучилище. Но в итоге духовный компас сработал иначе. Чкана – дважды абсолютный чемпион. И свое лидерство тяжелоатлет-священник намерен подтверждать неоднократно.

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