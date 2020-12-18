Суд в Севастополе оставил в силе приговор активисту, которого обвинили в экстремизме

В пятницу, 18 декабря Севастопольский городской суд оставил в силе приговор обвиняемому в экстремизме левому активисту Валерию Большакову, которого осудили на два с половиной года с отсрочкой исполнения наказания на два года.

Согласно приговору, Большакову также запрещено занимать административно-хозяйственные должности и нужно будет регулярно отмечаться в полицейской службе.

Прокурор просил суд признать Большакова виновным в совершении трех преступлений, в двух эпизодах – это было распространение информации экстремистской направленности в соцсетях.

В последнем слове Большаков сказал, что является сторонником марксистско-ленинского учения и «фактически боролся за Россию».

Валерий Большаков, по словам адвоката Сергея Легостова, не согласен с приговором. Активист связал преследование со стороны сотрудников ФСБ и последовавший за ним приговор суда, со своей гражданской активностью.

Ранее Нахимовский суд Севастополя приговорил Большакова, обвиняемого в экстремизме, к условному сроку с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В прошлом году Большакова признали виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за публикации в соцсети «ВКонтакте» и приговорили к двум с половиной годам условно.

2 июля суд Севастополя начал повторно рассматривать дело Большакова. Повторное рассмотрение обвинения Большакова в экстремизме начали после апелляционного решения Севастопольского горсуда. Так, 10 марта, суд отменил вынесенный в первой инстанции приговор Большакову, указал прокуратуре на недоработки и постановил рассмотреть дело заново.

Валерий Большаков – бывший руководитель Союза рабочих Севастополя. В 2014 году вместе со сторонниками примкнул к российской левой политической партии РОТ «Фронт», возглавив ее севастопольское отделение. Неоднократно протестовал против политики бывшего губернатора города Сергея Меняйло и многократно выступал с резкой публичной критикой правоохранительных структур Севастополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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