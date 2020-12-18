Симферополец убил и закопал двух мужчин

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в совершении убийства двух лиц из корыстных побуждений, разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «а,з» ч.2 ст. 105, п. «б,в» ч.4 ст. 162, УК РФ).

В сентябре текущего года в парковой зоне близ переулка Гренажный Центрального района Симферополя при производстве земляных работ был обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины, завернутый в полиэтиленовые пакеты.

Экспертиза установила, что его смерть носит криминальный характер, причиной которой стали огнестрельные ранения в голову. По факту убийства гражданина Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело.

Следователями-криминалистами и сотрудниками следственного отдела по Центральному району города Симферополя при анализе данных о без вести пропавших гражданах и гражданах, ранее объявленных в розыск, была установлена предположительная личность жертвы преступления, а проведенная ДНК-экспертиза подтвердила эту версию. Погибшим оказался житель Симферополя, пропавший в феврале 2014 года. Тогда мужчина проходил подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в связи с перепродажей им дорогостоящего автомобиля и хищением вырученных средств, ранее его исчезновение правоохранительные органы связывали с избежанием уголовной ответственности.

Сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска МВД России по Республике Крым было установлено лицо, причастное к совершению этого особо тяжкого преступления. По подозрению был задержан безработный житель Симферополя.

Также в результате совместных следственно-оперативных мероприятий получена информация о его причастности к еще одному убийству, совершенному в 2016 году. В рамках следственных действий и поисковых работ установлено место захоронения, из земли извлечено второе тело с признаками насильственной смерти. В настоящее время в рамках назначенной экспертизы устанавливается личность погибшего, у следствия имеются данные о мотивах совершенных убийств.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемого и иных используемых им помещений изъято большое количество предметов и вещей, указывающих на его причастность к совершенным преступлениям.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводится ряд следственных действий и оперативных мероприятий по детальному установлению всех обстоятельств убийств. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму женщина задушила инвалида-сожителя, за которым ухаживала. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Белогорского района.

В Алуште ограбили ювелирный магазин на 7 млн рублей. В Алуште задержали 20-летнего жителя Анапы, который с другом украл из ювелирного магазина драгоценности, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму теперь мошенничают и с углем. С заявлением в ялтинскую полицию обратился местный житель, который рассказал, что столкнулся с интернет-мошенниками, которым передал 25 тысяч рублей в качестве оплаты товара, но так ничего взамен и не получил.

У симферопольца в баре девушка украла свыше полумиллиона рублей. Сотрудниками полиции по горячим следам задержана жительница Симферополя по подозрению в краже.