Симферополь отдаст Ялте резервные емкости для воды

Власти Симферополя отправят в Ялту часть установленных около жилых многоквартирных домов емкостей для воды.

Об этом в эфире ток-шоу «Без обмана» на телеканале «Миллет» сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

«Из тех емкостей, которые у нас были для МКД и частного сектора – 131 емкость, – мы 100 отдаем в Ялту, поддерживаем наших коллег», – сказала глава администрации крымской столицы.

Проценко уточнила, что Симферополь обеспечен автоцистернами для подвоза питьевой воды жителям. «Для Симферополя было закуплено 10 автоцистерн, которые в зимний период времени будут развозить при необходимости воду. До этого времени мы справлялись своими силами, работали 4 автоцистерны муниципального бюджетного учреждения «Город», и мы не задействовали машины ГУП РК «Вода Крыма». При необходимости, когда упадет температура и мы не сможем пользоваться нашими резервными емкостями, мы будем использовать автоцистерны», – добавила Проценко.

По ее информации, оставшиеся резервные емкости будут отправлены на хранение.

Ранее стало известно, что пластиковые емкости с водой для населения начали устанавливать на улицах Ялты и в поселках муниципального образования. Графики подачи воды по три часа утром и вечером введены в Ялте с 14 декабря.

Планируется, что столица Крыма к апрелю полностью перейдет на подачу воды из скважин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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