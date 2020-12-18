Водный кризис
Развитие сюжета: В селах Крыма обмелели колодцы ● Авария оставила без воды жителей крупных микрорайонов Симферополя ● Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма ● Путин знает как: президент России предложил добывать воду для Крыма из-под Азовского моря ● Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму
Симферополь отдаст Ялте резервные емкости для воды
Власти Симферополя отправят в Ялту часть установленных около жилых многоквартирных домов емкостей для воды.
Об этом в эфире ток-шоу «Без обмана» на телеканале «Миллет» сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.
«Из тех емкостей, которые у нас были для МКД и частного сектора – 131 емкость, – мы 100 отдаем в Ялту, поддерживаем наших коллег», – сказала глава администрации крымской столицы.
Проценко уточнила, что Симферополь обеспечен автоцистернами для подвоза питьевой воды жителям. «Для Симферополя было закуплено 10 автоцистерн, которые в зимний период времени будут развозить при необходимости воду. До этого времени мы справлялись своими силами, работали 4 автоцистерны муниципального бюджетного учреждения «Город», и мы не задействовали машины ГУП РК «Вода Крыма». При необходимости, когда упадет температура и мы не сможем пользоваться нашими резервными емкостями, мы будем использовать автоцистерны», – добавила Проценко.
По ее информации, оставшиеся резервные емкости будут отправлены на хранение.
Ранее стало известно, что пластиковые емкости с водой для населения начали устанавливать на улицах Ялты и в поселках муниципального образования. Графики подачи воды по три часа утром и вечером введены в Ялте с 14 декабря.
Планируется, что столица Крыма к апрелю полностью перейдет на подачу воды из скважин.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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