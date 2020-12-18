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Водный кризис

Симферополь отдаст Ялте резервные емкости для воды

Власти Симферополя отправят в Ялту часть установленных около жилых многоквартирных домов емкостей для воды.

Об этом в эфире ток-шоу «Без обмана» на телеканале «Миллет» сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

«Из тех емкостей, которые у нас были для МКД и частного сектора – 131 емкость, – мы 100 отдаем в Ялту, поддерживаем наших коллег», – сказала глава администрации крымской столицы.

Проценко уточнила, что Симферополь обеспечен автоцистернами для подвоза питьевой воды жителям. «Для Симферополя было закуплено 10 автоцистерн, которые в зимний период времени будут развозить при необходимости воду. До этого времени мы справлялись своими силами, работали 4 автоцистерны муниципального бюджетного учреждения «Город», и мы не задействовали машины ГУП РК «Вода Крыма». При необходимости, когда упадет температура и мы не сможем пользоваться нашими резервными емкостями, мы будем использовать автоцистерны», – добавила Проценко.

По ее информации, оставшиеся резервные емкости будут отправлены на хранение.

Ранее стало известно, что пластиковые емкости с водой для населения начали устанавливать на улицах Ялты и в поселках муниципального образования. Графики подачи воды по три часа утром и вечером введены в Ялте с 14 декабря.

Планируется, что столица Крыма к апрелю полностью перейдет на подачу воды из скважин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин знает как: президент России предложил добывать воду для Крыма из-под Азовского моря. Крупные запасы пресной воды хорошего качества обнаружены под Азовским морем у берегов Крыма.

Более шести миллионов тонн воды перекачали в Симферополь из Белогорского района. Заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков утверждает, что по трубопроводу, который построили военные для перекачки воды из водохранилищ Белогорского района в Симферопольское водохранилище, за время его эксплуатации поставили более шести миллионов тонн воды.

Нехватка воды в Крыму мешает бороться с коронавирусом. Проблема с водообеспечением в Республике Крым сказывается на профилактических мероприятиях против распространения коронавируса. В частности, из-за нехватки воды муниципалитеты не проводят достаточно мероприятий по дезинфекции мест массового скопления людей.

Алушта перейдет на почасовую подачу воды. Алушта перейдет на почасовые графики подачи воды после новогодних праздников.

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